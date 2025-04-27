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Deprem sonrası İstanbul’da hasar ihbarı yapan ilk 5 ilçe

Deprem sonrası İstanbul’da hasar ihbarı yapan ilk 5 ilçe 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da en çok hasar ihbarı alınan 5 ilçe Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar olarak sıralandı.