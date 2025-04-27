Deprem sonrası İstanbul’da hasar ihbarı yapan ilk 5 ilçe

AA
23 Nisan'da İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem bütün ilçeleri etkilediği gibi tüm komşu illerde hissedildi.
Ancak İstanbul'un 5 ilçesi daha yakından etkilendi ve bu ilçelerden gelen ihbar sayısı ilk sıralarda yer aldı.
Depremde gelen ihbarlar sonucunda 6 bin 539 bina incelendi. 1.473 bina hasarsız bulundu. 101 binada ise az hasara rastlandı.
İSTANBUL’DA EN FAZLA İHBAR GELEN İLÇELER
Bahçelievler: 591 ihbar
Esenler: 320 ihbar
Bağcılar: 300 ihbar
Zeytinburnu: 237 ihbar
Avcılar: 184 ihbar
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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