Depremden korunmak için hangi dualar okunmalı?

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23 Nisan 2025'te yaşanan 6.2'lik deprem, tedbirlerle beraber 'deprem anında hangi dualar okunmalı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Her haliyle, yaşantısıyla ve söyledikleriyle ümmetine en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v), doğal afetlerden korunmak için bazı dualar etmiş, tavsiyelerde bulunmuştur. İşte hem afet sırasında okumak, hem de afetlerden korunmak için okunacak dualar.

Deprem anında hangi dualar okunmalı ?

Hz. Peygamber (s.a.v) her türlü afet ve sıkıntıdan korunmak için şu duayı etmiştir:

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'.

"Allah'ım! Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve (elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesi ile ölmekten sana sığınırım."

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.'

Sabah ve akşam okunduğu zaman Allah'ın izniyle her türlü dert, sıkıntı ve şerden korunmak için okunan bir dua daha var. 'Bismillahillezi La Yedurru' duası. Bu duanın fazileti hadis-i şeriflerle sabittir. Hastalıklara karşı şifa bulma, kolay borç ödeme, musibete uğrama gibi daha birçok farklı niyetlerde okunan bu tesirli dua herkesin kolaylıkla ezberleyip aklında tutabileceği bir zikirdir. Her türlü sıkıntı, bela ve musibete karşı okunabilir. Bu dua şu şekildedir:

Bir kimse "Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim."

Anlamı: 'İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)

"Allah'ım! Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve (elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesi ile ölmekten sana sığınırım."

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.'

Sabah ve akşam okunduğu zaman Allah'ın izniyle her türlü dert, sıkıntı ve şerden korunmak için okunan bir dua daha var. 'Bismillahillezi La Yedurru' duası. Bu duanın fazileti hadis-i şeriflerle sabittir. Hastalıklara karşı şifa bulma, kolay borç ödeme, musibete uğrama gibi daha birçok farklı niyetlerde okunan bu tesirli dua herkesin kolaylıkla ezberleyip aklında tutabileceği bir zikirdir. Her türlü sıkıntı, bela ve musibete karşı okunabilir. Bu dua şu şekildedir:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Anlamı:

''İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)