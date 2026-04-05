Akın Gürlek'ten 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel mesaj

5 Nisan Avukatlar Günü...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Mesajda, adaletin tesis edilmesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladığını belirtti.

"AVUKATLIK MESLEĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatların, bilgi ve vicdanıyla kamu hizmeti niteliğinde önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürüttükleri bu görev, adil yargılanma hakkının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın haklarını savunmak adına emek veren avukatlarımızın gayreti, yargı hizmetlerinin etkinliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.



Daha hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemi hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda tüm hukuk camiamızın katkısını önemsiyoruz. Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz.

"AVUKATLARIMIZIN VARLIĞI, ADALETİN EN GÜÇLÜ TEMİNATIDIR"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

Serbest savunma makamının temsilcisi avukatlarımızın varlığı, adaletin en güçlü teminatıdır. Yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan avukatlarımız, savunma hakkının kullanılmasında önemli bir rol üstlenmekte; kamu hizmeti niteliği taşıyan bu görevi özveriyle icra etmektedir.



Daha hızlı işleyen ve daha fazla güven veren bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda, avukatlarımızın ve yargı camiamızın gayretleriyle Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılacağız. Adaletin tesisi için emek veren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.