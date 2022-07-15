Derya Yanık’tan ‘Datça'ya 500 bin liralık yardım tartışması’ hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Datça’da yaşanan orman yangını için gönderilen 500 bin liranın yalnızca temel ihtiyaçlar için olduğunu söyledi.

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangın ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘az bütçe gönderdi’ denilerek eleştirilmişti.

Bakan Derya Yanık, anlık aktarılan 500 bin liralık kaynağın bazı haberlere yanlış konu olmasından dolayı tepki gösterdi.

“Bakanlığımızın sorumluluğu temel ihtiyaçların karşılanmasıdır”

‘Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP, bölgeye 7,5 milyon lira aktardı, bakanlık nasıl bu rakamın altında kalır?’ yorumlarına sosyal medya üzerinden cevap veren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın afet ve acil durumlarda sorumluluğu, akut dönemde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Datça için hemen transfer ettiğimiz 500 bin liralık kaynak da bir hasar tazminatı değil, bahsettiğimiz temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan bir ödemedir. Hasar tespiti akut dönem atlatıldıktan sonra yapılmakta ve bu tespitlere göre ayrıca ödemeler gerçekleştirilmektedir.

“Çarpık bir zihniyetin ürünüdür”

2021 yılında afet ve acil durumlar kapsamında Bakanlığımız tarafından yapılan toplam ödeme miktarı 149 milyon liranın üzerindedir. Bu tutar sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim yaptığımız ödemeleri kapsamakta ve AFAD başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının desteklerini içermemektedir.

Bir sivil toplum kuruluşunun afetler için ayırdığını açıkladığı yıllık bütçe ile bizim afetin üzerinden 12 saat geçmeden bölgede vakfımızın kaynaklarını güçlendirmek için yolladığımız rakamı aynı kefeye koymak çarpık bir zihniyetin ürünüdür.

“Toplumsal dokumuza zarar veriyor”

Sağlıklı bir toplumda gönüllülük faaliyetleri kamu hizmetlerinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bu kıt anlayış, afetler üzerinden oy hesabı yapmakla kalmıyor, gönüllülük anlayışıyla çalışma yürüten sivil toplumu da zor durumda bırakıyor ve toplumsal dokumuza zarar veriyor.

Yapılan tezviratların amacının bizatihi bu olduğuna ihtimal vermek istemiyor ve meseleyi sadece bir idrak sorunu olarak değerlendirmeyi yeğliyoruz.”