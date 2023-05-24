DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, AK Parti'ye geçti Seçimlerin ardından muhalefette yaprak dökümü sürüyor. DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı yöneticiler, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

İHA

6'lı masanın ortaklarından DEVA Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor.

Seçimlerden önce başlayan ve sonrasında da devam eden istifalara yenileri eklendi, istifa eden isimler AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen törene AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Başkanı Emre Güray ve partililer katıldı.

AK Parti rozeti takıldı

Törende, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.

Burada bir konuşma yapan DEVA Partisi Van İl Başkanı Peker, Deva Partisi ve Millet İttifakı’nın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

"Millet İttifakı ve DEVA Partisi bizleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır"

İl Başkanı Peker yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız, maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde tamamen yalnız ve başka partilerin ellerine teslim edildik. Emeklerimizin karşılığı olarak bize dayatılan bu tavır asla tarafımızca kabul edilebilir değildi. Bizler yine de sabrettik ve sivrilen taraf olmak istemedik. Van’daki çabamızın ürünü olan ve partimize teşkilat içinden ve dışından onlarca aday adayı başvurusu yapılmasına rağmen, bizlerden bir isim bile millet ittifakı milletvekili listesinden ilimizde aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesi dışında, seçim süreci boyunca tek taraflı yürütülen bir süreç olması için sürekli dışarıda bırakılmaya çalışıldık. Bu süreçlerin tamamında DEVA Partisi Genel Merkezinin de duyarsızlığı bizi ziyadesiyle üzdü. Ülkemizin selameti ve geleceği için umut beslediğimiz Millet İttifakı ve DEVA Partisi bizleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır. Bizler daha iyi bir gelecek için oluşumların olmasını beklerken, ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik.

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Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcilerinin kendilerini temsil edemez duruma geldiğini dile getiren Peker, şöyle devam etti: