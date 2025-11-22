Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile olan görüşmesini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin baş mimarlarından birisi.

Bahçeli, geçtiğimiz gün grup toplantısında yaptığı İmralı çıkışıyla da bir kez daha tarihe geçti.

Tarihi bir çıkışa imza atan Bahçeli, bu kez Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeden bahsetti.

DİZİDEN ÖRNEK VERDİ

Ahmet Türk ile olan görüşmede yaptıkları sohbetten bahseden Bahçeli'nin, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinden örnek verdiği öğrenildi.

Ceyhun Bozkurt'a verdiği röportajda Türk ile konuşmasından bahseden ve Mardin'de çekilen diziyi anlatan Bahçeli, şöyle dedi;

"MARDİN'İMİZİ NE GÜZEL ANLATIYOR"

"Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde “Uzak Şehir” dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim.

"DİZİDE BELEDİYE BAŞKANI EKSİK"

Sonra dedim ki, “Ama bir şey eksik dizide” dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı."