Devlet Bahçeli, boks eldiveniyle poz verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli makamında, boksör Avni Yıldırım'ı ağırladı. Yıldırım, üzerinde 3 hilalin yer aldığı boks eldivenlerini ise Bahçeli'ye hediye etti.

Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 13:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor...

Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Bahçeli, kendisini ziyaret etmek isteyenleri de makamında ağırlıyor. 

AVNİ YILDIRIM'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Bu kapsamda da Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti.

BOKS ELDİVENİ HEDİYE ETTİ

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in de yer aldığı ziyarette Yıldırım, Bahçeli’ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti.

BOKS ELDİVENİ İLE POZ VERDİ

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, Bahçeli'nin boks eldivenlerini takarak poz verdiği görüldü. 

