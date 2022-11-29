Devlet Bahçeli, ekrana çıkan savaş ve deprem uzmanlarına sert çıktı

Bahçeli, Türkiye'nin muhtemel kara harekatı başta olmak üzere her türlü konuda televizyon ekranlarından yorum yapan 'uzmanları' hedef aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, televizyon ekranlarında gündeme ilişkin sık sık yorum yapan ekran yüzlerini eleştirdi.

Mesele ne olursa olsun aynı yüzlerin her konu hakkında konuşabildiğine işaret eden Devlet Bahçeli, bu isimlerin özellkle Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar verdiğini vurguladı.

Ekranlardan Türkiye'nin muhtemel kara harekatına iilişkin yapılan yorumların terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağladığını belirten Bahçeli, durumun bir güvenlik zaafı olduğunu ve sınır koyulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Önüne gelen, dili olan, askerliğin temel kurallarından bihaber, yanaşık düzen bilgisi bulunmayan, askerlik yapıp yapmadıkları dahi belli olmayan ne kadar geveze yorumcu sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekâtı şu günde olur diye konuşmaktadır.

"Hep aynı isimler, simalar, maskaralıklar..."

Deprem olur bunlar ekrana çıkar. Sanırsınız fay hatlarını avuçlarının içi gibi bilirler. Domates, patates mevzu olur bunlar ahkâm keserler. Zannedersiniz ki ekonomi dehasıdırlar. Marketten, pazardan, bakkaldan çıkmadıkları izlenimlerin verirler. Hep aynı isimler, simalar, maskaralıklar... Devamlı gözümün içine sokulmaktadır. Hallerine bakmazlar.

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"Potansiyel maksatları terör ile mücadeleyi sabote etmek"

Hasan Dağı’ndan oduna giderler, Türkiye'nin askeri stratejisini küçücük akılları ile belirlemeye çalışırlar. Aslında potansiyel maksatları terör ile mücadeleyi sabote etmek terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır.

"Edepsiz, bilgisiz, cibilliyetsiz ve bilgisiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır"

Bunlardan bıktık, usandık. Bu edepsiz, bilgisiz, cibilliyetsiz ve bilgisiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekâtı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zaafıdır. Buna da bir sınır konulmalıdır.

"Karşımıza kim çıkarsa, sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır"

Havadan yapılan operasyonların ateş destek vasıtaları ile yerden tahkim edilmesi, nihayetinde kahraman Türk askerinin makul ve planlanmış bir zamanda karadan intikal ederek bölücü terörü kaynağında vurması, böylelikle güney sınırlarımızın a'dan z'ye emniyete alınması önümüzdeki temel gündemlerden birisidir.

Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalıdır. Karşımıza kim çıkarsa, sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır."