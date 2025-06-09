Devlet Bahçeli: Ferdi Zeyrek'in kaybını üzülerek öğrendim

Ferdi Zeyrek'ten acı haber geldi.
Oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, yaşam mücadelesini kaybetti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
DEVLET BAHÇELİ'DEN MESAJ
Ferdi Zeyrek'in kaybı sonrası Ömer Çelik'in ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir mesaj geldi.
Bahçeli mesajında şöyle dedi.
"FERDİ ZEYREK'İN KAYBINI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.
"MEKANI CENNET OLSUN"
Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun.
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