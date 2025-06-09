Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten acı haber geldi.

Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hayati tehlikesi bulunan Zeyrek'in doktoru, sabah saatlerinde yeni bir açıklama yapmış ve uyandırmayı henüz düşünmediklerini söylemişti.

Ancak Zeyrek, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti...

ACI HABER DUYURULDU

6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

ARIZAYI GİDERMEK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi.

Elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu ve 70 dakika sonra kalp, yeniden çalıştırıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastaneye kaldırılmıştı.

EVİNDE İNCELEME YAPILDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Heyet, dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

FERDİ ZEYREK HAKKINDA

1977 yılında Manisa'da dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, ilk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Ferdi Zeyrek, 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi ve 3 kız babası oldu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu.

Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı.

Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı.

Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.