Devlet Bahçeli: HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur

MHP Lideri Bahçeli, HDP'ye kapatma davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Devlet Bahçeli, konuşmasında HDP'nin kapatılmasına ilişkin devam eden davaya değindi.

"İKİNCİ KEZ İADE SEÇENEĞİ KALMADI"

HDP'nin kapatılmasının hukuk konusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. HDP'nin bir eş başkanı, seçimlerde iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek cesur adımları ifade ederken plan çerçevesinde konuştuğunu ihsas etmiştir. Kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. 2023 seçimlerine ne olacağından, nasıl bir ortaklık kurulacağından daha önce, devasa bir sorun vardır. Yargıtay, AYM tarafından iade edilen iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. HDP'nin eylemleri, devletin bağımsızlığına ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM'de kaybedemez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez. Bu kanlı ve karnalık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır." diye konuştu.

Bahçeli: HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur VİDEO

"KAPATILMASI AYM'NİN NAMUS BORCUDUR"

HDP'nin kapatılmasının Anayasa Mahkemesi'nin namus borcu olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bununla bağlantılı olmak üzere cevabını aradığımız sorular da şunlardır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM'de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? PKK'lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz? Bölücülüğün hesabını soracaksak, hukuk devletinin varlığını göstereceksek gün bugündür. TİP'li bir milletvekilinin 'Bu devlet katil bir devlettir' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz? Böyle bir alçak TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz devletin her imkanından istifa ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. Bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu." ifadelerini kullandı.