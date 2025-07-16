Devlet Bahçeli-İmralı heyeti görüşmesi

Terörsüz Türkiye süreci, devam ediyor.

30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından süreçte önemli eşik aşılırken, siyasi turlar ise DEM heyeti tarafından devam ettiriliyor.

Bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen heyet, akabinde de Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

SIRADA BAHÇELİ VAR

DEM Parti İmralı heyeti, bugün önemli bir görüşme daha yapıyor.

İmralı heyeti bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşme, geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmeler değerlendirildi.

Görüşme sonrası ise Pervin Buldan kısa bir açıklama yaptı.

"ÇOK ÖNEMLİ VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Pervin Buldan görüşme sonrası açıklamasında, "Basın mensupları hepinize teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetine özellikle teşekkür etmek istiyoruz bizleri kabul ettikleri için.

Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Süreç hakkında kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin görüşlerini, bir kez daha dinledik. Bu süreçte aşama aşam hem Bahçeli ile hem de diğer partilerin aktörleriyle görüşmelerimiz devam edecek. Komisyon aşamasında da ortak tutuma, birbirimize ihtiyaç var." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.