Yılmaz Tunç, İmralı heyetiyle bir araya geldi

DEM Parti İmralı heyetinin yeni siyasi parti turu başlıyor.

Bu kapsamda da DEM Parti İmralı heyeti, bugün ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

DEM Parti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi, geçen hafta için planlanmış ancak Bakan Tunç'un şehit cenazesine katılacağı için ertelenmişti.

NELER KONUŞULDU

Gündemde hasta mahkumların durumu, infaz yasası gibi yasal düzenleme talepleriyle ve Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi talebinin olması vardı. Heyet, görüşme sonrası açıklama yaptı.

"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Pervin Buldan açıklamasında, "Hepinizi selamlıyoruz. Bugün heyet olarak önmeli görüşmelerimiz var. İlk ziyareti Sayın Tunç ile gerçekleştirdik. Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasi hem de hukuki anlamda, gidilmesi gereken yok anlamında genel bir değerlendirme yapttık.

Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanı'nın da önemli bir görevi olacağını düşünüyoruz. Önemli bir görüşme oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Mithat Sancar ise "Sayın Tunç ve yardımcılarıyla verinli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin önemli. Çok fazla çalışma yapılacak. Biz kendimiz bu çalışmalara elimizden gelen katkıyı yapıyoruz.

Adalet Bakanlığı'nın şu aşamada rolü çok özel. Sayın Bakan, ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini söyledi. Bu konuda yapılacak çalışmalara bakanlığın katkısının da en üst düzeyde olacağına yönelik beyanları var." dedi.

PKK SİLAHLARINI BIRAKMAYA BAŞLADI

Heyet, terör örgütünün silah bırakmaya başlamasının ardından yeniden siyasi parti turuna da başlıyor.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

DEM Parti, ilk olarak Gelecek Partisi'ne gidecek, ardından da Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Heyet yarın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek, ardından da yeniden İmralı'ya gidecek.