Devlet Bahçeli: İstanbul'a kuşatma kırılacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un Fethi'nin yıl dönümüne özel bir mesaj yayınladı.

Bahçeli yayınladığı mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonlarına da dikkati çekti.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"TÜM MENFUR ÇABALAR BOŞUNA"

Parlak ufkuna kara perdelerin çekilmek istendiği, tarihin gerisine düşmesi için sinsi çabaların gözlemlendiği İstanbul’un 572’nci fetih yıl dönümünü haklı bir gurur ile kutluyoruz.



İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye’nin baş tacı, gönül tahtı, iftihar tablosudur.



Maalesef fethin ruh ve şuurunu isabetle anlayamamış, iradeyle kavrayamamış siyasi ve ideolojik yıkım müellifleri 572 yıl önceki muhteşem zaferden adeta rövanş almak amacıyla kuyruğa girmişlerdir. Ancak tüm menfur çabalar boşunadır.



Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul’un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır.



Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir.

"İSTANBUL'A KUŞATMA KIRILACAK"

İstanbul’a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır. Emin ve ehil ellerden mahrum kalan İstanbul’un fetih emanetine sarılarak zorlu etapları birer birer aşacağından, milli birlik, dayanışma ve kardeşliğimizin asırlara sari çınarı olacağından hiç kuşkum yoktur. Elbette her fetih bir stratejinin mahsulüdür.



Her fetih kapsamlı bir hazırlığın, sağlam bir iradenin, inanmış kalplerin, hedefine kilitlenmiş bir cesaretin mükâfatıdır. Anadolu Hisarı’nın karşısına inşa edilen Rumeli Hisarı, gıpta edilen sezgi ve zekanın marifetidir.



Karadan çekile çekile Haliç’ten denize indirilen gemiler, göz kamaştıran bir vizyonun tecelli etmiş muhayyilesidir.



Denizin üzerinden dev gibi giden yuvarlak topların yapımı; tavsamayan, tehir edilmeyen bir çalışmanın mukavemetidir.

"İSTANBUL'UN FETHİ İLE DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ DENGE BOZULMUŞTUR"

O güne kadar hiçbir gücün aşamadığı 6,5 km uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki surlara Ulubatlı Hasan olup Üç Hilali dikmek medyunu şükran olduğumuz bir inanmışlığın maharetidir.



Sabır, dua, kahramanlık ve usta planlamayla 53 gün sonra alınan İstanbul, Türk milletinin kalpgahı yapmaya ant içmiş bir milliyetperverliğin muvaffakiyetidir.



İstanbul’un fethi, sefer bizden, zafer Allah’tan diyen inanmış yüreklerin muteber ve müstesna bir mecmuudur.



Yeniçerisinden hakanına, elleri havada dua eden isimsiz neferlerinden devrin ilim irfan pınarı Aksemsettin’e kadar fetih; bir destanın, bir dirilişin, efendimizin övgüsüne layık olmayı hedeflemiş bir kararlılığın şeref menkıbesidir.



İstanbul’un fethiyle doğu ile batı arasındaki denge bozulmuştur. İstanbul’un fethiyle hak nail, haram zail olmuştur. İnsanlığın kader haritası, tarihsel akışın ana rotası değişmiştir.

"FETİH DİNAMİKTİR, CANLIDIR"