Devlet Bahçeli: Komisyon üyeleri İmralı'ya gitsin

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor...

TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu ay çalışmalarını hızlandıracak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Komisyon ekimde üç dinleme daha yapıp ay sonunda ara rapor yayımlayacak, kasımda yasa tekliflerine ilişkin oturumlara geçecek.

KOMİSYON ÜYELERİ İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

Süreç bu şekilde devam ederken komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği konusu gündemi meşgul ediyordu.

BAHÇELİ AÇIKLADI

Yaşanan tartışmalara ilişkin en net açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında partililere hitap eden Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin net mesajlar verdi.

"KOMİSYON ÜYELERİ İMRALI'YA GİTSİN"

Komisyonun çalışmalarının titiz bir şekilde devam ettiğini belirten Bahçeli, gerekirse komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır." ifadelerini kullandı.

"MUTABAKAT VE MÜZAKERE ZEMİNİ OLUŞMALIDIR"

Devlet Bahçeli komisyon çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

TBMM’de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faal haldedir, toplumun her kesimiyle istişarelerini sürdürmektedir. 13 toplantı yapılmış, 14’üncüsünü de yarın gerçekleştirilecektir. İhtiyaç duyulan siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi için geniş ve gerçekçi mutabakat ve müzakere zemini oluşmalıdır. Meseleye doğrudan veya dolaylı müdahil herkesin söyleyeceği bir fikri veya düşüncesi vardır. Bunları dinleyip en doğru ve güvenli bir yol haritası belirlenmelidir. Gördüğümüz kadarıyla ve aldığımız bilgiler çerçevesinde böyle yapıldığını da mütalaa etmekten memnuniyet duyuyor, komisyonda görev alan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

"MİLLETİMİZİN HER FERDİ MUHTEREMDİR"