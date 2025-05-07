Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis mesaisine başlıyor.

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti.

Bahçeli, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilmiş ve evinde istirahat sürecine geçmişti.

Dinlenme sürecini tamamlayan ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra mesaisine başlayan Bahçeli, bugün ise Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılacak.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN MECLİS'TE TÖREN YAPILACAK

Kalp krizi geçiren ve 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te bugün tören yapılacak.

Anma töreni öncesi ise saat 11.00 sularında Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Şeref Salonu'nda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Sabah saatlerinde itibaren çok sayıda isim, taziyelerini iletti.

BAHÇELİ DE MECLİS'TE OLACAK

Saat 13.00-13.15 civarında Meclis'e geleceği öğrenilen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de taziyelerini iletmesi bekleniyor.

3 AYLIK ARDINDAN MECLİS'TE OLACAK

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin, Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Bahçeli en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.