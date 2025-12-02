Devlet Bahçeli, MHP içi darbe iddialarını değerlendirdi: Fasa fiso

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye kalıcı barış için son düzlükte.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi dönemeçler bir bir geçiliyor.

Sürecin baş mimarlarından biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuda gündem belirlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türkgün'e röportaj veren Devlet Bahçeli, yine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyundaki bazı iddialara da cevap veren Bahçeli'ye, Abdullah Öcalan'ın söylediği iddia edilen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" ifadeleri soruldu.

Bu sözleri 'fasa fiso' olarak nitelendiren MHP Lideri, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DE DARBELER DÖNEMİNİN KAPISI KİLİTLENMİŞTİR"

"Bu sözlerde nasıl bir darbe mekaniğinin devreye gireceği biraz kapalı, tam anlaşılır değil. Ne var ki, Türkiye’de darbeler döneminin kapısı açılmamak üzere kilitlenmiştir.

"HER AŞAMAYI DİKKATLE ANALİZ EDİYORUZ"

Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. “Terörsüz Türkiye” hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye’yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz, kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.

"GÜLÜMSEYEREK DÜŞÜNDÜM"

Türkiye’nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yanımızda yöremizde konuşlanamaz.

İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt’ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır.

Şahsımla da ilgili olarak da, Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm.

Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım."