Devlet Bahçeli'den Özel'in sokak çağrısına tepki: Hayırdır darbe mi düşünüyorsun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bahçeli sözlerine, "Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık.

Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik." diye başladı.

Bahçeli'nin sözlerinin devamında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki vardı.

Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı sokak çağrısını eleştiren Bahçeli, "Hayırdır darbe mi düşünüyorsun?" diye sordu ve şöyle devam etti:

ÖZGÜR ÖZEL'E: ÖLÇÜYÜ KAÇIRDIĞINI GÖRÜYORUM

'Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Bana bu milleti sokağa davet ettirme ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz.' Türkiye'de özgür bir ülkedir öfke kontrolünü kaybettiğini stresle başa çıkamadığını ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin sokakta gezebilirsin sokakta hayal kurabilirsin. Germeye gerginlik üretmeye mahal yoktur.



Elini tutan yok önüne geçen yok önüne çıkacak yok haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Ama bu sokak merakı seni suça şevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Bunu da ufalanmış aklından sakın ola çıkarma.

"HAYIRDIR DARBE Mİ DÜŞÜNÜYORSUN"

Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahlar gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil sakıncalıdır, sakattır.



Böyle demokrasi anlayışı, özgürlük bağlılığı olamaz. Tutuklananlarla ilgili esir tanımı kullanması aymazlık ve ayıptır. DEM'in Türkiye partisi olma çabası memnuniyet vericidir. CHP'nin ise rayından çıkması düşündürücüdür.



CHP'nin yanında yöresinde sıraya giren partilerin yönetici ve vekillerinin iktidara, insan onuruna saldırmaları ifade ve düşünce özgürlüğü ile nasıl ifade edilecektir. Malum televizyonlarda, sağda solda sabah akşam fütursuzca konuşanların güvencesi nedir.



Rüşvet ile mücadele konuşulurken bu kenelere neden göz yumuluyor. Fitne yayan muhaliflere katlanmak zorunda mıyız. Bunlar siyaset değil düşmanlık yapıyor. Gündelik polemiklerin, sürekli şaibe içeren beyanların, azgınlaşan parti ihtirasların ülkemizde ne var ne yok yutmasına müsaade edemeyiz.

"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

6 Temmuz günü aldığımız kara haber ile kahrolduk. Pençe Kilit Bölgesi'nde bir mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.



Ülkemiz huzur menziline doğru mesafe alırken dedikodu iklimini sıcak tutmaya çalışanları göz ardı etmiyoruz. Fitnebazların tehditlerini bozmak, bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için teyakkuz halindeyiz.

"ORMAN YANGINLARI MİLLETİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı il valisi tarafından açıklanmıştır. Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır.



Birbirinden uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır. Devletimiz yangınlarla mücadele halindedir.



Hayatını riske atan kardeşlerimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YOLSUZLUK OPERASYONU

Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur, emanet heba edilmiştir.



CHP'deki belediyelerin yolsuzluk batağına saplanması bu partiyi neredeyse bu partiyi organize şebekeye çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir.



Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir.



Çalan çırpan, devlet kasasını boşaltanların adalet sözleri neyse suya yazılan odur. CHP'li başkanların hesap vermesi hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sonucudur.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"