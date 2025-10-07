Devlet Bahçeli, TBMM'deki tabloyu değerlendirdi: Türkiye'nin fotoğrafıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı.

1 Ekim'de 2,5 aylık aranın ardından Meclis açılırken, düzenlenen resepsiyonda ise ortaya tarihi kareler çıktı.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte de Meclis'te grup toplantısı düzenleyen ilk lider, Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli ilk konuşmasında, Meclis'teki tarihi kareleri değerlendirdi ve TBMM'nin protesto yeri olmadığının da altını çizdi.

Bahçeli açıklamasında şöyle dedi:

"BU FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR"

Emek sarf etmeden mevki kazanmaya alışmışlar. CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir. Bunun millete vereceği hiçbir şey yok. Özel'in malum kare ilgili günlerce süren sözleri içten içe derinleşen bir kıskançlığın şifresidir. Bu fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır.

"TBMM PROTESTO YERİ DEĞİLDİR"

TBMM, aziz milletimizin göz bebeği ve iradesinin tecelligahıdır. TBMM demokrasinin can damarıdır. TBMM devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin kendisidir. Milletin verdiği vekalet görevini taşımak ve temsil etmek her vekilin başlıca sorumluluğudur.



Burası boykot ve protestolara sahne olup, ucuz gösterilere sahne olacak bir yer değildir. Yeni yasama yılı açılış oturumuna sudan bahaneler ile katılmayan, milletin iradesine saygısızlık yapan CHP, baltayı taşa vurdu.



Gafil cüretkarlık ile bayağı gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Kendi düşenin dövünmeye hakkı yoktur. Sadece Cumhurbaşkanımızı ve Meclisimizi değil Türk milletini de yok saydığı ortada.



Demokratik sonuçlarına katlanacaklar. Meclis açılışı oturumunun hemen ardından TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtuluş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır. Teşekkür eden tek kare fotoğrafa, milli iradenin özlemleri yansımıştır.



Görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz Türk milletinin evladıyız. Sesimizi değil sadece sözümüzü yükseltmeliyiz. Birlik olmak yerine kutuplaşmanın kime ne faydası olacaktır. Kutuplaşmanın ve yıkmanın getirecekleri nelerdir?

"RÜŞVET ÇAMURUNUN SİYASİ SONUÇLARI OLACAKTIR"

Rüşvet çamurunun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Egemenliğin yegane kaynağı büyük Türk milletidir. Söz milletindir, karar milletindir, hüküm milletindir. Mandacıların izini sürmek isteyen çıkarsa tavsiyem CHP'ye bakmalarıdır. Mavi Vatan'a masal diyenler çıkacaktır.



Karabağ zaferinden rahatsız olanlar görülecektir. Yabancı ülkelerden aman dilenenlerin eşkâli belirlenecek. Camdan evi olanlar komşuya taş atmadan önce iyi düşünmelidir.



Özgür Bey'in nasıl bir dolduruşa getirildiği az çok malumunuzdur. Kendisine ve partisine yazık etti. BM'de Dünya Türkiye'yi konuşmuşken CHP, freni boşa almış şarampole yuvarlanmıştı.

"CHP'DEN HİÇBİR HALT OLMAZ"

Bu CHP'den hiçbir halt olmaz, olamaz. Mahkeme kapılarına yüz sürmeleri kendi iç meseleleridir. Mahkeme kararları, YSK çıkışları, karşılıklı çıkışlar bölünme eşiğindeki CHP'yi gün yüzüne çıkarmaktadır. Tüm taraflar CHP'lidir. CHP'de kılıçlar çekilmiştir ve ortak akıl kaybolmuştur.



Her önüne geleni suçlamaları omurgalı değildir. İstikrarsızlıkları Türk demokrasi ve siyasi hayatını olumsuz etkileyecektir. CHP'nin yüzleşmesi gereken yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır.

"ÖZGÜR BEY'İN SAVCILARLA UĞRAŞMASI SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ"

Özgür Bey'in savcılar ile uğraşması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir.



İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Adil yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir.

"YENİ YASAMA YILI ÜLKEMİZE HAYIR GETİRSİN"

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 28. dönem TBMM 4. yasama yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Toplantımızı takip eden muazzez vatandaşlarımızı en halisane duygularımla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yasama yılının ülkemize, siyaset hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum.



TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 105 yılda gazi Meclis'te görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ömür diliyorum.

"ASIL HAYDUT İSRAİL'DİR"

Sumud Filosu'ndakilerin Türkiye'ye getirilmesi bir başarıdır ve emeği olanlar tebrik edilmelidir. BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum. Hamas terör örgütü değildir, teröre başvuran asıl haydut İsrail'dir. Hamas bir direniş örgütüdür.



Plana Hamas'ın yeşil ışık yakması memnuniyet verici ama süreç zorlu ve tuzaklarla dolu. Savaşın sonlanması ve Hamas'ın kapı aralaması için adres Mısır'dır. Trump Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye ve diğer ülkeler ile toplantı düzenledi.



Bu toplantıda Gazze planında değişiklikler yapıldığı açıklanmıştır. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır. Önerdiğimiz bölge ülkelerinin teşebbüsü ile kurulacak Kudüs Paktı anlam kazanacaktır.



Bir an önce ateşkes ilen edilmeli ve Siyonist barbarlık işgal ettiği yerlerden çekilmelidir. BM Genel Kurulu'nda İspanya Başbakanı tarih sessiz kalanları yargılayacaktır demişti ve haklıydı.



Ne yazıktır ki 57 İslam ülkelerinden biri de bu kararlı duruşu sergileyememiştir. Akan kan durmalı. İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. 1967 sınırlarında Filistin Devleti kabul edilmeli ve BM'ye de katılmalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DAİR