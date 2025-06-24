Devlet Bahçeli: Tehdidin büyüğü küçüğü olmaz, olamaz

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle grup toplantılarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, nihayet geri döndü.

MHP Lideri, 5 ay sonra ilk grup toplantısına katılarak partililere seslendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Bahçeli, iç politikadan küresel meselelere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"TEHDİDİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLMAZ"

Bahçeli, İran-İsrail savaşı ve etkileri konusuna da değindi.

"Etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız." diyen Bahçeli, "Tehlikenin önemsizi olmaz, olamaz. Tehdidin büyüğü küçüğü olmaz, olamaz. Hep bir hesap, plan devrededir. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Uyumanın sonucu esarettir." ifadelerini kullandı."-

Orta Doğu'da yaşananların Türkiye'yi de etkileyecek boyutta olduğuna dikkat çeken Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"ORTA DOĞU'YA DÜŞEN BOMBALAR TÜRİYE'Yİ DE ETKİLER"

Tahran’a, Bağdat’a, Şam’a ezcümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara’ya etkisi olamayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir iş birlikçi olmak kafidir.

"BM ACİZ VE KORKAKTIR"

İsrail'in saldırganlıkları karşısında etkisiz kalan Birleşmiş Milletler'i (BM) de eleştiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunlara hazırlıklı olmalıyız. İsrail terör örgütüne dönüşmüştür. Soykırım çetesinin durmayışı ibret verici bir hale gelmiştir.

BM aciz, atıl, dilim varmıyor söylemeye ama korkaktır. Tepkisizliğe gömülü haldedir. İslam ülkeleri üç maymunu sergilemekten vazgeçmeli. Ümmet bilinci diriliş emaresi göstermelidir. "

TARİHİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ VE İÇ CEPHENİN TAHKİMİ KONUSU

Tarihi Terörsüz Türkiye çıkışı ile Orta Doğu'da ortaya çıkabilecek çatışmaları öngören ve 'iç cephenin tahkim edilmesi' konusunu gündeme getiren Devlet Bahçeli'nin bu öngörüsü, İran-İsrail savaşı ile daha belirgin hale gelmişti.

Türkiye'nin tarihi Terörsüz Türkiye projesinin önemi, yaşanan çatışmalarla bir kez daha önem kazanmıştı.