Devlet Bahçeli: Terör başka Kürt kardeşlerim bambaşkadır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir açıklama daha yayınladı.

Bahçeli açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin'de yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mersin’de yaptığı hezeyan dolu konuşmasının satır araları ve görevinden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı’nın tek suçunun Kürt olduğunu iddia etmesi bölücülüktür, kötü ve kötürüm bir siyaset dilidir." diyen Bahçeli, terörün başka Kürtlerin ise bambaşka olduğunu söyledi.

"Özgür Özel fitneye bedenlik ve sözcülük yapmaktadır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"İKİSİNİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRENLER VATAN HAİNİDİR"

Terör başka Kürt kardeşlerim bambaşkadır. İkisini birlikte değerlendirenler katıksız vatan hainidir.



Özgür Özel’in beyan ve duruşu, hayal mahsulü suçlamaları, Türkiye’nin iç denge ve dinamizmiyle siyasi istikrarını zedeleme çabaları düşmana bile şapka çıkartacak seviyesizliktedir.



Türkler ile Kürtler arasına nifak sokmak için emre amade bekleyen kim varsa vatan ve millete doğrultulmuş emperyalist silahtır.

"ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNİN KALBİ BOZUK"

Mütecaviz ve mütehakkim emelleri olan ülkelere göz kırpan, yeşil ışık yakan, el sallayan, şifreli mesajlar ulaştıran CHP Genel Başkanı ve yönetiminin yolu yanlış, yöntemi sakat, kafa ve kalbi bozuktur.



Özgür Özel’in Mersin provokasyonuyla eş zamanlı olarak, Suriye’nin Kamışlı kentinde ABD ve Fransa’nın teşvik ve desteğiyle, ENKS ve PYD’nin organizasyonuyla düzenlenen, “Birlik ve Ortak Tutum Konferansı”nda bölücü talepler dillendirilmiş, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünün hilafına kararlar alınmıştır.

"PKK KONGREYİ TOPLAYIP, DERHAL FESİH İŞLEMİNİ TAMAMLAMALI"

Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir.



PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır.



Ön şart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır.

"KAMIŞLI PROVOKASYONU PİŞMİŞ AŞA SU KATMA REZALETİDİR"