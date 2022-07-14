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    Devlet Bahçeli'den Baki Ersoy'a davet

    Devlet Bahçeli, 3 ay önce disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'u tekrar üye olması için davet etti.
    • 14.07.2022 - 16:28
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    Devlet Bahçeli'den Baki Ersoy'a davet

    MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, ekonomiye ilişkin yaptığı bazı açıklamaların ardından disipline sevk edilmiş ve sonrasında da partiden sitifa etmişti.

    Erson 3 ay sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partiye davet edildi.

    DHA'nın haberine göre konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın tarafından yapıldı.

    "Partimize üye olmak üzere davet edilmiştir"

    Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir.

    Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" dedi.

    Devlet Bahçeli den Baki Ersoy a davet #1

     

     


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