Zonguldak'ta genç kızların uygunsuz fotoğrafını çekti: Serbest bırakıldı
İHA

Zonguldak’ta yaşlı adamın mide bulandıran tacizi...

Kozlu ilçesinde bulunan sahilde M.A(70) isimli yaşlı adam, genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti.

Fotoğraflarını çeken yaşlı adamdan şikayetçi oldular

Durumu fark eden gençler hemen polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A isimli yaşlı adamı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Karakolda işlemleri tamamlanan M.A, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Adliyede hakim karşısına çıkan M.A isimli yaşlı adamın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)