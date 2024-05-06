Zonguldak'ta genç kızların uygunsuz fotoğrafını çekti: Serbest bırakıldı

İHA
Zonguldak’ta yaşlı adamın mide bulandıran tacizi...
Kozlu ilçesinde bulunan sahilde M.A(70) isimli yaşlı adam, genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti.
Fotoğraflarını çeken yaşlı adamdan şikayetçi oldular
Durumu fark eden gençler hemen polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A isimli yaşlı adamı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Karakolda işlemleri tamamlanan M.A, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Serbest bırakıldı
Adliyede hakim karşısına çıkan M.A isimli yaşlı adamın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına karar verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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