Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Böylelikle sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı.

Galatasaray'ı tebrik eden siyasilerden birisi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli X hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi:

"GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum.

"ŞAMPİYON GALATASARAY'A BAŞARILAR"