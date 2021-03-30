Devlet Bahçeli, HDP'ye kol kanat geren Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Gündemin önemli ana başlıklarını değerlendiren Bahçeli, HDP'nin kapatılmasına yönelik başlatılan sürece ve CHP-HDP ilişkisine de değindi.

"YUH OLSUN SENİN ZİHNİYETİNE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na HDP'nin bölücü faaliyetleri nedeniyle vicdanının sızlayıp sızlamadığını sordu.

Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir tek sen mi görmedin? Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam dediğin HDP kuklası olduğu PKK'yla vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu, huzurumuza dokundu, milli birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu mu? Bundan dolayı vicdanın sızladı mı? Dokundurmam diyorsan, ihanete ortaksın demektir. Sorulacak hesap da namusumuza emanettir." dedi.

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP eleştirileri VİDEO