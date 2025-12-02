Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Taviz veya en küçük tereddüt söz konusu değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin güvenlik ve istikrar politikalarında yıllardır gösterdiği kararlı duruşla öne çıkıyor.

"AF VADEDEN YOK"

“Terörsüz Türkiye” vizyonunu başlatan Bahçeli son olarak, KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit dolu açıklamalarına cevap verdi.

"Af vadeden yok." diyen Bahçeli, "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır." ifadelerini kullandı.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDEN TAVİZ YOK"

Terörsüz Türkiye'nin milli ve tarihi bir hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: