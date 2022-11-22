Devlet Bahçeli'nin önerisi: Sisi'den sonra Esad ile görüşülmeli

Kahire yönetimiyle geliştirilen teması değerlendiren Bahçeli, Esad ile de görüşülmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde Türkiye'nin Mısır ile başlattığı yeni diyalog süreci vardı.

"Sisi’yle Katar’da kurulan temas doğrudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısırlı mevkidaşı Sisi ile tokalaşmış, o anlara ilişkin kareler dünyanın gündemine oturmuştu.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir." dedi.

"Esad ile görüşülmeli"

MHP Lideri, "Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Mısır, Suriye ve Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağlara sahip olduklarını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"İkili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açar"

"Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir."