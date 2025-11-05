Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye adımlarına Hakkari'den destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci, adım adım ilerliyor.

Süreç karşılıklı görüşmelerle iyi sonuçlar verirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı son açıklamalar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasında olumlu yankı uyandırdı.

MHP LİDERİ'NE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yüksekovalılar, Bahçeli'nin bu sürecin başından beri attığı adımların Türkiye'ye huzur ve barışı getireceğine inandıklarını belirterek, MHP Lideri'ne teşekkürlerini iletti.

"ÖZELLİKLE BAHÇELİ'NİN CESUR VE GÜVENİLİR SÜREÇ ADIMLARI BİZLERİ FAZLASIYLA MUTLU ETTİ"

Yüksekovalı vatandaşlar, "Devlet Bahçeli'nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek ve bu barışçıl adımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllardır gözyaşı ve kan kimseye bir faydası olmadı. Özellikle Devlet Bahçeli'nin cesur ve güvenilir süreç adımları bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşallah bu süreç en güzel şekilde sonuçlanır. Özellikle bu sürece destek sağlayan tüm liderlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Sürecin mimarlarına minnettar olan Yüksekovalılar, "İlk günden beri liderlerin göstermiş olduğu başarılı süreç adımları için hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar süren çatışma ve gerilimin ardından gelen bu olumlu gelişmeler, bölge insanının geleceğe dair umutlarını artırdı.

NE OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve MHP Lideri'nin yanıtladığı sorulardan biri ise kamuoyunun gündemini değiştirmişti.

Kobani Davası kapsamında 2016 yılında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruya yanıt veren Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.