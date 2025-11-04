Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür

Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Kobani Davası kapsamında 2016 yılında tutuklanan Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.

Grup toplantısı çıkışında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Bunun akabinde Bahçeli'ye teşekkür eden Demirtaş, cezaevinden kısa bir not gönderdi ve şöyle dedi;

"KENDİSİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Merhabalar; Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.



Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

"HEP BİRLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz.



Benim de kibir siyasetinin de böyle bir lüksü yoktur; bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur.



Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor; ben feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

"SİLAHLAR ORTADAN KALKACAK, CUMHURBAŞKANI SÜRECİN ARKASINDA"