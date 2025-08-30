Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Bugün, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü kutlanırken, törenler gün boyu devam edecek.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Başkent Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'deki törene katıldı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk bugün milletçe büyük zaferin 103. Yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan zat-ı alinizle birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.



Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsız dağa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır.



Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.