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    Devlet hemen ödüyor! Başvuranlar dikkat; Çoktan hesabınıza yatmış olabilir...

    TOKİ başvuru ücretini yatıran ancak hak sahibi olamayanların para iadeleri başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 11:01
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    Devlet hemen ödüyor! Başvuranlar dikkat; Çoktan hesabınıza yatmış olabilir...

    Türkiye’de milyonlarca vatandaş ev sahibi olabilmek için TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru yaptı.

    Kura çekimi birçok il için tamamlanırken başvurusu sırasında ödenen 500 TL, hak sahibi olunamaması durumunda iade edilecekti.

    TOKİ başvuru ücret iadelerinin yapılacağı tarihe ilişkin detaylar netleşti.

    Kurada ismi çıkmayan ve hak sahibi olamayan kişilere bankalar başvuru ücretlerini iade etmeye başladı.

    Geri ödeniyor

    Devlet bankalarına TOKİ'ye başvurmak için yatırılan 500 TL tutarları hesaplara geri iade edilmeye başlandı. Bu süreçte resmi açıklamalar gelirken bankalara başvurarak da vatandaşların başvuru ücretlerini geri alabilecekleri paylaşıldı.

    Devlet hemen ödüyor! Başvuranlar dikkat; Çoktan hesabınıza yatmış olabilir... #1

    İade talebi oluşturun

    Vatandaşlar aşağıda ki adımları takip ederek Halkbank'a yatırmış oldukları TOKİ başvuru iadelerini alabilecek.

    • TOKİ'ye başvuran vatandaşlar internete "Halkbank TOKİ iade" yazarak ilk çıkan sonuca girmeleri gerekmektedir.
    • Giriş yaptığınızda yukarıda ki gibi bir ekran sizi karşılayacaktır.
    • Bu çıkan sayfada TOKİ başvuru sırasında girmiş olduğunuz TC kimlik numarası ve cep telefon numaranızın girilmesi istenecek.
    • Bu aşamalar sonrasında güvenlik kodunu da resimde ki gibi doğru giriş sağlayarak sağ tarafta yer alan "Devam" butonuna tıklayın.
    • Yeni sayfada hesap bilgileri gelecektir sonrasında çıkan sayfadan da yatırmış olduğunuz TOKİ başvuru ücretinizin iadesi için ön talep oluşturabilirsiniz.

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