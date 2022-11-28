Devlet hemen ödüyor! Başvuranlar dikkat; Çoktan hesabınıza yatmış olabilir...

TOKİ başvuru ücretini yatıran ancak hak sahibi olamayanların para iadeleri başladı.

Türkiye’de milyonlarca vatandaş ev sahibi olabilmek için TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru yaptı.

Kura çekimi birçok il için tamamlanırken başvurusu sırasında ödenen 500 TL, hak sahibi olunamaması durumunda iade edilecekti.

TOKİ başvuru ücret iadelerinin yapılacağı tarihe ilişkin detaylar netleşti.

Kurada ismi çıkmayan ve hak sahibi olamayan kişilere bankalar başvuru ücretlerini iade etmeye başladı.

Geri ödeniyor

Devlet bankalarına TOKİ'ye başvurmak için yatırılan 500 TL tutarları hesaplara geri iade edilmeye başlandı. Bu süreçte resmi açıklamalar gelirken bankalara başvurarak da vatandaşların başvuru ücretlerini geri alabilecekleri paylaşıldı.

İade talebi oluşturun

Vatandaşlar aşağıda ki adımları takip ederek Halkbank'a yatırmış oldukları TOKİ başvuru iadelerini alabilecek.