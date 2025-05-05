Devletin tarım arazilerine el koyacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti.

Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ARAZİ TESPİT KOMİSYONU KURULACAK

Sezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.

Kiraya verilecek arazilerin maddi değeri, o bölgedeki 3 tarım arazisi üzerinden hesaplanacak.

Alınan kararla tarım alanlarında katma değer sağlanacak.

"TARIM ARAZİLERİNE EL KONULMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kamuoyuna yansıyan "devletin tarım arazilerine el koydu" iddiasının tamamen algı olduğunu kaydeden Emlak Danışmanı Harun Tavlı, şöyle devam etti:

Tarım arazilerine el konulması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece devletin tarıma katma değer katma adına almış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili bir konu. İşletilmeyen tarım arazileri; yani iki yıl boyunca hiçbir şey ekim biçimi yapılmayan tarım arazilerini devlet kiralama yoluna gidiyor. Üstelik bölgedeki yerleşik halka kiralıyor, önceliği onlara veriyor.

"DEVLET BU TARLALARIN SAHİPLERİNE ULAŞARAK KİRAYA VERMEK İSTİYOR"

Köy muhtarlıklarına, ilçe tarım müdürlükleriyle, tarım il müdürlükleriyle organize bir şekilde web sitesinden yayın yaparak bu bölgeleri kişilere ulaşarak kiraya vermek istiyor. Devlet bu şekilde de tarıma katma değer sağlamasını istiyor. Bu yapmış olduğu uygulama da gayet şeffaf ve gayet güzel bir uygulama. Çünkü köylerde; yatırımcılar tarafından alınan tarlalar çoğu zaman takip edilmiyor. Devlet bu tarlaları sahiplerine ulaşarak kiraya vermek istiyor.

"İKİ YIL İCAR EDİLMEYEN TARLALAR KİRAYA VERİLECEK"

Buradan da hem tarıma hem ülkeye bir katma değer katmaya çalışıyor. Bu noktada da 30 Eylül ile 1 Ağustos arası kiralama formülünü gündeme getirdi ve şu anda da bu yıl bu yasa uygulanacak. 2 yıl üst üste işletilmeyen veya bir icara verilmeyen tarlalar devlet tarafından kiraya verilecek. Tarla sahibine de o bölgedeki 3 tarla üzerinden analiz yapılarak kira bedeli hesabına yatırılacak.

"ÜLKE TARIMINA KATMA DEĞER KATMASI BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR UYGULAMA"