Dezenformasyon iddiaları yalanlandı: Türkiye savaşa girmeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Türkiye’nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Merkez, bu tür paylaşımların dezenformasyon ve psikolojik savaş amacı taşıdığını açıkladı.

TÜRKİYE TARAFSIZLIĞINI KORUYOR

Resmî açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin başından beri savaşın tarafı olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ise saldırıların sonlandırılması, savaşın yayılmasının önlenmesi ve kalıcı barışın tesisine yönelik yoğun diplomatik çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu yaklaşımın tüm taraflarca takdir edildiği vurgulandı.

KAMUOYUNA UYARI

Merkez, vatandaşlardan asılsız iddialara itibar etmemelerini ve yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Açıklamada, dezenformasyon içerikli paylaşımların Türkiye’nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve krizlerdeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı hatırlatıldı.