Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Özel'in dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Sayın Özel'in hiçbir somut veriye dayanmadan ortaya attığı mesnetsiz iddialar gazetecilik mesleğini, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef almakta ve siyaseten sorumsuz bir yaklaşımı gözler önüne sermektedir. Doğrusu, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gazeteciler arasında gerçekleşen uçakta yapılan bu toplantılarda ses kaydı haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tevcih edilmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunu siyasal etikle bağdaşmayan bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

"ETRAFINDAKİ ŞAKŞAKÇILARA GÜVENME"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak dönüşü verdiği röportaja tepki gösteren Özel, "Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bir vesikalığını koyacağım oraya, yine de yenileceksin. Var mı cesaretin? Çık karşımıza, görelim. Devletin ordusuna, hakimine-savcısına güvenip planla programla bu işin başında kalamazsınız. Bana bu milleti sokağa davet ettirme, aklını başına topla. Etrafındaki şakşakçılara, aparatlarına güvenme. Senden büyük millet var. Milletin dediği olacak. Biz millet ne derse oradayız. 2 Kasım'a sen bir sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım. Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.