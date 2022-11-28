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    DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı

    Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakayı ele verdi.
    • 28.11.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 11:51
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    DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı

    Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla sürüyor.

    Başlatılan operasyonlar kapsamında teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

    Öte yandan örgütün üst düzey yöneticileri de hazin sondan kaçamıyor.

    MİT'ten bir darbe daha

    Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Hedefte, Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur vardı.

    Yurtdışına çıkma arayışında olduğu belirlendi

    Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan terörist Matur'un yurtdışına çıkma arayışında olduğunu tespit edildi.

    İstanbul'da yakalandı

    Bu kapsamda Matur, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak düzenlenen operasyonda İstanbul’da yakalandı.

    DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul da yakalandı #1


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