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Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları bugün satılıyor

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları bugün satılıyor Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar bugün satışa çıkıyor. 8 aracın satışa sunulduğu açık artırmada, lüks arabalara biçilen toplam değer 77 milyon olarak belirlendi.