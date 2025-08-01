Dilara Gönder'den Uğur Dündar'a yanıt: Yıllardır Atatürkçülüğü diline dolayan biri

Sunucu Dilara Gönder açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor...

Dilara Gönder, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni sponsoru 'Chobani' firmasını hedef almıştı.

YENİ SPONSORU HEDEF ALDI

Ali Koç’un "Türk spor tarihinde Chobani gibi bir anlaşmanın benzeri yok" sözleriyle ilgili Gönder, "Doğru söylemiş. Türk spor tarihinde "Türkiyeliler" diyen biri, bırak Fenerbahçe stadına adını vermeyi, stadın kapı kollarına sponsor olamazdı" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR KORUMAYA ÇALIŞTI

Süreç bu şekilde devam ederken, Hamdi Ulukaya'nın sponsorluk üzerinden hedef alınmasına Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar yanıt verdi.

X üzerinden paylaşım yapan Dündar, "Sürçü lisan olarak söylediği 'Türkiyeliler' sözcüğü üzerinden bizi linçleyen, hakaret ve küfürler yağdıranlar ve had bildiren koskoca (!) bilim insanları... Bakın Hamdi Ulukaya 'Bir ayağım artık Türkiyemiz'de, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim' diyor." dedi.

GÖNDER'DEN DÜNDAR'A YANIT

Bunun üzerine Dilara Gönder, yine X üzerinden Uğur Dündar'a yanıt verdi.

Gönder, Dündar için kendi takımı söz konusu olunca Atatürkçüler'e had bildirdiğini söyledi.

"YILLARDIR ATATÜRKÇÜLÜĞÜ DİLİNE DOLAYAN BİRİ"

Gönder, "Hamdi Bey'in son sözleri yerinde olmuş. Ancak, aynı şeyi Uğur Bey için söyleyemeyeceğim.. Neden mi? Yıllardır Atatürkçülüğü diline dolayan birinin, söz konusu kendi takımı olunca, Atatürkçülere had bildirmeye çalışması... hoş almamış" ifadelerine yer verdi.

DÜNDAR SİNİRLENDİ: MAHKEME ÖNÜNDE HESAP SORULACAK

Gönder'in bu paylaşımı Uğur Dündar'ı oldukça sinirlendirdi.

Paylaşıma yanıt veren Dündar, Gönder'in sözlerinin hesabının hukuki olarak sorulacağını söyledi.

Dündar, "Beni şaşırttınız Dilara Hanım. Atatürkçü olmak, hiç kimseye başkalarına iftira atmak, küfür ve hakaret etmek hakkını vermez Sayın Gönder. Onurumuz her şeyin üzerindedir ve bunların hesabı yarından itibaren yargı önünde mutlaka sorulacaktır" diye konuştu.