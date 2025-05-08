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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere Polonya'ya geldi.

Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü.

BİRÇOK ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 8 Mayıs'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan toplantı kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.

'AB'NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNİ CANLANDIRMA ÇABASI'

Bakan Fidan, beş yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmış, söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti.