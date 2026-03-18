Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abbas Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı”na katılmak üzere Riyad’a geldi.

Orta Doğu’daki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantının, Türkiye saatiyle 22.30 civarında başlaması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklara göre zirveye; Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün dışişleri bakanları düzeyinde katılım öngörülüyor.

Toplantı kapsamında Hakan Fidan’ın hem öncesinde hem de sonrasında ikili temaslarda bulunması ve daha dar kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

FİDAN - ARAKÇİ GÖRÜŞMESİ

Zirve öncesinde Hakan Fidan ile Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki çatışmaların seyri ve “savaşın gidişatı”nın ele alındığı bildirildi.

Fidan ayrıca Riyad'da bulunan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelerek görüştü.