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- Dışişleri Bakanlığı: 9 AB üyesi ülkenin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur
Dışişleri Bakanlığı: 9 AB üyesi ülkenin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur." denildi
- DHA
- 18.09.2021 - 09:05
- Güncelleme : 18.09.2021 - 09:42
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 9 AB üyesi ülkenin Atina'da yapılan zirve sonrası imzaladıkları Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildiriye sert tepki gösterdi.
“VİZYONSUZ VE GERÇEKLERDEN KOPUKTUR”
Tanju Bilgiç açıklamasında ortak bildirinin "Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur" ifadesini kullandı.
“TEK YANLI VE TARAFLI TUTUMLARINI TERK ETMEYE DAVET EDİYORUZ”
Bilgiç, "Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz." dedi.