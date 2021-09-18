Haberler

Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: 9 AB üyesi ülkenin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur

Dışişleri Bakanlığı: 9 AB üyesi ülkenin imzaladığı bildiri taraflı ve vizyonsuzdur

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur." denildi