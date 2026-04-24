Dışişleri Bakanlığı: Barış iklimi, husumet siyasetine en güçlü cevaptır

Bazı ülke yetkililerinin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla yanıt verildi.

Açıklamada, “Güney Kafkasya’da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir iş birliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır” denildi.

"DAR SİYASİ HESAPLAR"

Bakanlık, 1915 olaylarına ilişkin tartışmaların siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, tarafların bu konudaki hassasiyetinin açık olduğunu belirtti. Buna karşın, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin meseleyi “dar siyasi hesaplar” doğrultusunda istismar etmeye çalıştığı ifade edildi.

"ORTAK TARİH KOMİSYONU ÖNERİSİ HALA GEÇERLİ"

Türkiye’nin tarihsel süreçte birlikte yaşama kültürüne sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, 1915 olaylarının “hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi” amacıyla arşivlerin açıldığı ve bir “Ortak Tarih Komisyonu” kurulmasının önerildiği hatırlatıldı. Bu önerinin halen geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yapıcı bir yaklaşım benimseyen tüm taraflara çağrıda bulunarak, “ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaların ve son dönemde gelişen diyalog ortamının desteklenmesi” gerektiğini belirtti.