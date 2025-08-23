Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin açıklama

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insani kriz sürüyor...

İsrail'in saldırıları altında yaşam savaşı veren Filistinliler, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin verilmemesi nedeniyle açlık ile de mücadele ediyor.

Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısında her geçen gün artış yaşanırken, Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu yayımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, YAYIMLANAN RAPORU DEĞERLENDİRDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan rapora ilişkin bir son dakika açıklaması geldi...

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri’nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNE VERDİĞİ DESTEĞİ ÖDÜN VERMEDEN SÜRDÜRECEKTİR"

İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.



Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.



Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir.

GAZZE'DEKİ KITLIK FELAKETİ KRİTİK SEVİYEDE

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.