Dışişleri Bakanlığı: İran ile olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır

İsrail ile İran, bir kez daha karşı karşıya geldi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

Bölge iyice ısınırken İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada da İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Karşılıklı saldırılar sürerken, Dışişleri Bakanlığı Kaynakları'ndan ikinci bir açıklama geldi.

Açıklamada, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının durumu ile ilgili bilgi verildi.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Sürecin büyük bir titizlikle ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada "Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

"ÜÇ SINIR KAPISI AÇIK"

Ülkeye giriş çıkışlara da değinilen açıklamada "Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir.

İran’la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır." ifadeleri kullanıldı.