Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısı Suriye'de istikrara sabotaj girişimi

İsrail, Gazze'de olan saldırılarını devam ettirirken, diğer yandan da bölgedei istikrarı da bozmaya çalışuyor.

İran'a olan saldırılarının ardından İsrail, şimdi ise Suriye'nin başkenti Şam'ı vurmaya başladı.

Şam yönetimi ile Dürzi gruplar arasında son dönemde yaşanan çatışmalara dahil olan İsrail'e Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"SABOTAJ GİRİŞİMİ"

İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir.

"SURİYE HALKININ ÖNÜNDE BİR FIRSAT VAR"

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır.

"TÜM PAYDAŞLAR KATKIDA BULUNMALI"