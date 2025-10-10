Dışişleri Bakanlığı: Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşımız bugün Türkiye'ye gelecek

İsrail donanması unsurları, 8 Ekim tarihinde Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri, uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerde bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, dün gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

18 VATANDAŞ ÖZEL SEFERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'de alıkonulan diğer Türk vatandaşları için açıklamada bulundu.

Keçeli, diğer 18 vatandaşın özel uçak seferiyle öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"SÖZ KONUSU SEFERLE 21 ÜLKEDE TOPLAM 94 AKTİVİSTİ TAHLİYE EDİYORUZ"

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de, sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu’na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, “sınır dışı” işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.