Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz

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Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmalar, nükleer savaşa dönüşmeden son buldu.

Günlerdir karşılıklı yoğun hava saldırılarıyla çatışan taraflar ateşkes ilan etti.

Kararı duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, bir trajediye dönüşmeden sonlanan çatışmaların ardından gelen ateşkes ilanına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Pakistan ile Hindistan arasında alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

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"ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.

Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.

Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."