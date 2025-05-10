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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Pakistan ile Hindistan arasında başlayan çatışmalarda ateşkes kararı alındı.

Dünya iki nükleer gücün çatışması nedeniyle diken üstünde: Pakistan ve Hindistan...

Günlerdir devam eden gerilimde karşılıklı hava harekatları ve füze saldırılarıyla tansiyon arttıkça arttı.

ATEŞKES KARARI DUYURULDU

Topyekün bir savaş tedirginliği yaşanırken son dakika gelişmesi ile tüm dünyayı rahatlaran bir ateşkes kararı duyuruldu.

Ayeşkes kararını dünyaya ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

"Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

"İKİ ÜLKEYİ DE TEBRİK EDİYORUM"

Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda geçen uzun bir gecenin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve derhal geçerli olacak bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük bir zekâ ile hareket ettikleri için tebrik ediyorum. Bu konudaki ilginiz için teşekkür ederim!

RUBİO: "DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi.

X sosyal medya platformundan, paylaşım yapan Rubio ABD Başkan Yardımcısı JD Vance​​​​​​​ ile birlikte son 48 saat içerisinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dahil üst düzey Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ​​​​​​​aktardı.

Rubio, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Rubio, iki tarafın, geniş kapsamlı meseleler hakkında görüşmelere başlayacağını belirterek, Modi ve Şerif'i barış yolunu tercih ettikleri için takdir etti.

PAKİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ateşkesin taraflarından olan Pakistan'dan da açıklama yapıldı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dar, iki ülke arasındaki ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Dar, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" ifadesinin ardından Pakistan'ın her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini vurguladı.

HİNDİSTAN SALDIRISI VE ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.