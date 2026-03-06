Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Türk vatandaşlarımızın durumu yakından izleniyor

Orta Doğu'da müzakere ile başlayan süreç, savaş ile devam etti.

ABD ile İsrail tarafından İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatılırken İran da bu saldırılara karşılık verdi.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

Savaşın ilk gününde Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda siyasi isim öldürüldü.

Karşılıklı yaşanan savaşlarda, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Savaş devam ederken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, savaşa ilişkin bir açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE DÖNÜŞLERİ MÜMKÜN"

Açıklamasında, temsilciliklerin acil durum hatlarının ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirten Keçeli, şu ifadelerde bulundu:

Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla göre vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.



Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir.



Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir. Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir.