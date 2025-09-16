Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke: Temel atma töreni yarın yapılacak

Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda yeni yerleşke inşa ediliyor...

İnşa edilecek yeni yerleşkeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

BAKANLIĞIN TÜM BİNALARI TEK BİR YERLEŞKEDE TOPLANACAK

Yeni yerleşkenin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı halen Ankara'da, 9 ayrı binada hizmet veriyor.

Yeni projede Bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.

TASARRUF TEDBİRLERİ DİKKATE ALINACAK

Öte yandan yeni yerleşke, tasarruf tedbirleri dikkate alınarak, devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.

Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığı'na tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak.

Böylelikle kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak.

İNŞAAT ÇALIŞMALARININ 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor.

28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından 15 Ağustos’ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının, 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi.

İNŞA EDİLECEK YENİ YERLEŞKEYE İLİŞKİN DETAYLAR

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.

Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.

Yerleşke, sadece bir çalışma mekanı değil, aynı zamanda üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti pekiştiren ve daha da güçlendiren bir merkez olacak.

Yerleşke, çağdaş mimarisi, yenilikçi tasarımı ve yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal itibarını yansıtırken, her yönüyle çağın gereklerine uygun, modern, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak.