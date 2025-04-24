Dışişleri Bakanlığı'ndan '1915 olayları' tepkisi

AA

1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi..

Bakanlıktan yapılan açıklamada tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaların bütünüyle reddedilirken Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekildi..

"REDDEDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.

"TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ DESTEKLENMELİ"