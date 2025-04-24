Dışişleri Bakanlığı'ndan '1915 olayları' tepkisi

1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi..
Bakanlıktan yapılan açıklamada tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaların bütünüyle reddedilirken Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekildi..
"REDDEDİYORUZ"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.
"TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ DESTEKLENMELİ"
Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.
Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz"
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